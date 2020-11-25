Политика В Кремле рассказали о переговорах Путина с Зеленским

2020-11-25 20:00 161

В ближайшие дни президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах", - отметил Песков.

Также он сообщил, что такой разговор достаточно легко согласовать через имеющиеся каналы общения.

Кроме того Песков заявил, что Кремль не анонсирует конкретные телефонные разговоры Владимира Путина.

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