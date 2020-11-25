Политика Госсекретарь Байдена рассказал о своих украинских «корнях»

2020-11-25 21:00 77

 

Американский политик Энтони Блинкен, которого новоизбранный глава Белого дома Джо Байден планирует выдвинуть кандидатом на должность госсекретаря США, рассказал о своем деде Морисе, мигрировавшем в Америку из Киева. Об этом Блинкен сообщил во время выступления членов команды Байдена в Уилмингтоне в штате Дэлавер, сообщает Корреспондент со ссылкой на The Hill.

"Мой дед, Морис Блинкен, сбежал от погромов в России и нашел новую жизнь в Америке", – сказал 58-летний Блинкен.

Как сообщало издание The New York Times, дед Блинкена родился в Киеве. Он мигрировал в США. Закончил Нью-Йоркский университет в 1921 году и стал известным юристом.

Морис Блинкен основал Американский институт Палестины после Второй мировой войны. Его работы убедили правительство США поддержать создание государства Израиль.

Он скончался в возрасте 86 лет.

У Мориса Блинкена трое сыновей: Роберт, Алан и Дональд. Младший Дональд - отец нынешнего кандидата в госсекретари США.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен. Что он думает об Украине?

Добавим также, что украинку впервые избрали в парламент США. Рожденная на Черниговщине Виктория Спартц получила пост сенатора Конгресса штата Индиана от города Ноблесвилл.

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