Коронавирус За год пандемии пособие по изоляции из-за COVID-19 получили всего 50 тысяч украинцев

2020-11-26 11:14 70

С начала пандемии более 50 тысяч украинцев прошли оплачиваемую за счет Фонда соцстрахования самоизоляцию от COVID-19. 

Как сообщает пресс-служба Фонда, среди людей, находившихся на изоляции, почти 10 тысяч медиков.

"На сегодня ФСС принял на оплату более чем 300 тысяч дней изоляции от коронавирусной болезни на сумму более 60 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, Фонд социального страхования Украины компенсирует потерянный за время самоизоляции заработок, начиная с шестого дня изоляции (первые пять дней финансирует работодатель).

Основанием для начисления такого пособия является выданный в установленном порядке больничный листок с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". Чтобы открыть больничный лист необходимо в телефонном режиме обратиться к своему семейному врачу.

Для получения от Фонда помощи, полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" необходимо передать своему работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает ее в Фонд финансирования. ФССУ обеспечил возможность сделать это дистанционно.

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