Коронавирус Worldometer обнародовал новые данные о covid-19 - заражены уже более 60 млн

2020-11-26 15:45 140

По состоянию на 26 ноября в мире зафиксировали уже 60 720 993 случаев коронавируса нового типа. Из них 1 426 841 закончились летальным исходом, а 42 032 104 человека выздоровели.

По данным Worldometer, за сутки в мире  заболели 609 428 человек, а 12 009 человек скончались.

Больше всего подтвержденных заражений в США (13 137 962), Индии (9 266 705) и Бразилии (6 166 898).

Напомним, в Украине сегодня побит новый антирекорд - более 15 тысяч случаев COVID-19 за день. При этом выздоровели за сутки более 9,6 тысяч украинцев.

В серьезно потрадавших от коронавируса США ежедневный прирост больных начинает снижаться, хоть и остается высоким. Однако, уровень смертности растет, он почти достиг весенних показателей.

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