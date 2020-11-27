Политика "Украина никакого зла Беларуси не причиняла" - МИД отреагировал на санкции Минска

2020-11-27 14:47 224

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление белорусских властей о планах ввести санкции в отношении Украины.

Свой комментарий глава украинской дипломатии озвучил в эфире "ТРК Украина".

"Для меня это заявление главы белорусского МИД Владимира Макея - не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны.

В то же время, я хочу привлечь внимание к тому, что Украина никакого зла Беларуси не причиняла, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей" - сказал Кулеба.

Напомним, 26 ноября стало известно, что официальный Минск планирует ввести санкции против ряда официальных лиц Украины за поддержку ограничений Евросоюза.

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