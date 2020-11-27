Политика Польша и Венгрия предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за нового бюджета

2020-11-27 18:32 42

Польша и Венгрия считают, что условия принятия нового европейского бюджета, которые ставят финансирование государств в зависимость от соблюдения ими верховенства права, в перспективе могут создать угрозу распада Евросоюза.

Об этом заявили главы правительств двух стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан во время совместной пресс конференции в Будапеште, сообщает "Укринформ".

"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который ... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - убежден Моравецкий.

Он отметил, что распоряжение о так называемом верховенстве права, на самом деле касается не бюджета, а "других вопросов, которые с ним не связаны".

В свою очередь глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил об отказе Будапешта голосовать за предложение, которое будет невыгодно Варшаве.

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