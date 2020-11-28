Экономика Доллар нанесет удар по гривне, курс валют изменится с наступлением зимы: что ждет украинцев в декабре

2020-11-28 11:30 637

 

Курс валют заставит украинцев понервничать, ведь доллар усилит давление на гривну

На ближайшую неделю аналитики ожидают умеренного роста курса доллара к гривне. Кроме того, вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность, передает Обозреватель.

Как сообщил аналитик Вадим Иосуб в начале декабря доллар на межбанке будет торговаться вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн.

По прогнозам Андрея Шевчишина в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар.

С ними согласен и аналитик Андрей Гойлов, который ожидает дальнейшего роста доллара к уровню 28,50. Он поясняет, что заявления МВД по 4-недельному локдауну негативно влияют на настроения инвесторов.

Напомним, что курс валют в Украине 28 ноября сменит настроение, гривну после выходных ждет невероятное давление от доллара и евро.

Таким является прогноз специалистов из НБУ. Так, курс валют в Украине 28 ноября будет следующим: 100 долларов – 2844,28 грн; 100 евро – 3384,55 грн.

Уточним, что в понедельник стодолларовый доллар подскочит до 2,53 пункта. Основной удар по гривне придется от евро, который на межбанковском уровне подорожает на 11,41 пункта.

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Глава Минфина признался, что по требованию МВФ пришлось изменять госбюджет Украины 2020-11-27 11:12 273
Аналитики МВФ указали на слабые места в налоговой политике Украины 2020-11-24 13:16 315
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