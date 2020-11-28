Политика Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана - Кулеба

2020-11-28 15:00 49



Кулеба рассказал об отношении Украины к конфликту в Нагорном Карабахе

Украина поддержала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, саму напряженность она рассматривает с точки зрения международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

"Украина последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и подходит к конфликту вокруг Нагорного Карабаха с точки зрения международного права. Я считаю, что главный урок недавней эскалации, которая привела к заключенной сделке, заключается в том, что в мире нет замороженных или затяжных конфликтов. Каждый конфликт, каким бы спокойным или забытым он не казался на первый взгляд, может в любую секунду превратиться в острый конфликт и попасть в заголовки мировых СМИ", - считает Кулеба.

Министр уверен, что это особенно важно в Украине, где есть агрессия России и незаконная оккупация Крыма.

"У нас есть агрессия России против нашей страны. А Крым был незаконно оккупирован Россией. Наши солдаты до сих пор гибнут на Востоке. Это конфликт низкой интенсивности, но он есть. Так что ничего не следует забывать", - добавил Кулеба.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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