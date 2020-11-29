Коронавирус Вакцину от Pfizer уже начали распространять в Европе и США

2020-11-29 14:00 175

 

Чтобы экспортировать вакцину, авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда.

Американскую вакцину от компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее. Об этом пишет издание The Wall Street Journal .

Это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.

В частности, вакцину уже доставили в Мичиган и Бельгию. Потом ее планируют отправить в Висконсин и Германию.

Для того, чтобы экспортировать вакцину, авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда - это больше в 5 раз, чем надо по закону.

"Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину", - объясняют в издании.

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