Вакцину от Pfizer уже начали распространять в Европе и США

Чтобы экспортировать вакцину, авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда.
Американскую вакцину от компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее. Об этом пишет издание The Wall Street Journal .
Это делают для того, чтобы вакцинация людей началась быстрее.
В частности, вакцину уже доставили в Мичиган и Бельгию. Потом ее планируют отправить в Висконсин и Германию.
Для того, чтобы экспортировать вакцину, авиакомпании дали запрос на транспортировку 6,8 тонн сухого льда - это больше в 5 раз, чем надо по закону.
"Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину", - объясняют в издании.
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