Коронавирус В мире зафиксировано более 63 млн случаев COVID-19 - Украина заняла 17-е место

2020-11-30 13:40 140

В мире по состоянию на 30 ноября зафиксировано более 63 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 43,5 млн человек.

По данным статресурса Worldometer, в мире обнаружены 63 072 475 случаев COVID-19, в частности 1 465 181 - летальный, выздоровели 43 545 829 человек.

С начала новых суток зафиксировано 13119 новых случаев, из них 3388 в Мексике, 2151 в Бельгии и 2839 в Пакистане. Погибли 336 человек, из них 196 в Мексике.

Украина занимает 17 место в общей статистике.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (13750404), Индия (9432075), Бразилия (6314740), Россия (2269316), Франция (2218483).

Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

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