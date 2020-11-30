Политика В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для бизнеса

2020-11-30 11:10 448

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 4439 об отсрочке кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Согласно документу, РРО предлагает отсрочить до 1 января 2022 года, а дальше обязательно применять для ФЛП второй-четвертой групп.

Также предлагается:

  • отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО;

  • продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций;

  • вводится термин "дистанционные услуги". В проекте предлагается предусмотреть неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Напомним, что 17 ноября Верховная Рада провалила законопроект № 4313-д для поддержки малого бизнеса об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП. "За" проголосовали только 17 нардепов.

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Политика

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