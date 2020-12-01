Коронавирус Merriam-Webster назвал слово года - число поисковых запросов выросло на 115 тысяч процентов

2020-12-01 08:12 70

Словарь английского языка издательства Merriam-Webster назвал словом года "пандемию", поскольку количество поисковых запросов, связанных с этим словом, за год выросло на 115 806%.

"Основываясь на статистическом анализе слов, которые встречаются в очень большом количестве в нашем онлайн-словаре, а также демонстрируют значительный рост трафика в годовом исчислении, словом года Merriam-Webster на 2020 год является "пандемия", - сообщается на сайте Merriam-Webster.

Данное слово является наиболее популярным на сайте словаря, с  марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса, число запросов этого слова на сайте Merriam-Webster выросло на 115 806%, по сравнению с тем же днем годом ранее.

Второе место в рейтинге "слово года" словаря Merriam-Webster поделили "коронавирус", "карантин" и "бессимптомный". По версии MW, словом 2019 года стало местоимение they, которое в первом значении переводится как "они", а также употребляется по отношению к людям, которые предпочитают слышать в свой адрес гендерно-нейтральное обращение.

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