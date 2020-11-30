Коронавирус В Украине значительно поднимут абонплату за газ

2020-11-30 19:30 210

Тарифы на доставку голубого топлива для потребителей могут вырасти больше, чем в два раза

Украинцам следует подготовиться к повышению абонентской платы за распределение природного газа.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на информацию Telegram-канала "Klymenko Time".

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на распределение природного газа с первого января 2021 гола. В общей сложности предлагается повысить цены для клиентов 20 облгазов. Например, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 до 1,13 гривен за 1 губометр голубого топлива. Получается, что в данном случае тарифы будут повышены практически в три раза.

В среднем по стране абонплату за распределение природного газа повысят на восемьдесят процентов. Это решение начали обсуждать вскоре после того, как в Украине состоялись местные выборы.

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