Коронавирус Мэр Львова решил устроить бойкот праздничному локдауну

2020-11-30 21:00 105

 

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной и на Рождество в Львов хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, с локдауном властям спешить не надо.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкомест. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал он.

В то же время Садовой уточнил, что накануне Рождества в городе "особая атмосфера".

"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", - рассказал он.

Напомним, Львов первым выступил против решения Кабмина о введении карантина выходного дня с до конца ноября. Позже во Львове отменили выходные в ноябре.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна"

2020-11-30 19:00 133

NASA решила вернуть человека на Луну и построить там атомную электростанцию

2020-11-30 18:30 133

Все решится сегодня: у Зеленского сделали важное заявление по полному локдауну в Украине

2020-11-30 17:00 1015

Когда в Украине введут полный локдаун - впервые названы точные даты усиления карантина

2020-11-30 11:42 10192

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Пандемия: в реакции иммунитета бессимптомных больных COVID-19 нашли ключевую черту - исследование

2020-11-30 22:00 189

Мэр Львова решил устроить бойкот праздничному локдауну

2020-11-30 21:00 105

В Украине значительно поднимут абонплату за газ

2020-11-30 19:30 210

В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна"

2020-11-30 19:00 133
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Пандемия: в реакции иммунитета бессимптомных больных COVID-19 нашли ключевую черту - исследование 2020-11-30 22:00 189
Мэр Львова решил устроить бойкот праздничному локдауну 2020-11-30 21:00 105
В Украине значительно поднимут абонплату за газ 2020-11-30 19:30 210
В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна" 2020-11-30 19:00 133

Лента

22:00 Пандемия: в реакции иммунитета бессимптомных больных COVID-19 нашли ключевую черту - исследование
21:30 Пенсия и пособия: что изменится с 1 декабря
21:00 Мэр Львова решил устроить бойкот праздничному локдауну
20:45 Отдыхавший в Крыму турист заказал вертолет за 75 тысяч гривен ради еды из McDonald’s
20:30 "Какой я есть и каким умру": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Джонсом
20:00 Масштабный перерасчет пенсий, для кого с 1 декабря начнется новая жизнь: "Надбавку в 570 гривен получат..."
19:30 В Украине значительно поднимут абонплату за газ
19:00 В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна"
18:30 NASA решила вернуть человека на Луну и построить там атомную электростанцию
18:00 Ляшко рассказал, что должны будут делать родители, которые не хотят прививать своих детей