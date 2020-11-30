Коронавирус Мэр Львова решил устроить бойкот праздничному локдауну

2020-11-30 21:00 105

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с COVID-19 в городе пока остается стабильной и на Рождество в Львов хотят приехать многочисленные туристы, а потому никакие запреты действовать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, с локдауном властям спешить не надо.

"Я смотрю по количеству людей, которые болеют в Украине. Честно говоря, рост очень серьезный. Однако у нас по Львову ситуация в принципе ровно держится количества людей, заболевших и по койкомест. Мы имеем около 49% коек занятых в наших городских коммунальных больницах", - сказал он.

В то же время Садовой уточнил, что накануне Рождества в городе "особая атмосфера".

"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут. Я придерживаюсь мнения, что нужно ежедневно мониторить ситуацию и больше делать посылов с точки зрения масочного режима и соблюдения карантина", - рассказал он.

Напомним, Львов первым выступил против решения Кабмина о введении карантина выходного дня с до конца ноября. Позже во Львове отменили выходные в ноябре.

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