Коронавирус Локдаун будет введен в любом случае – глава СНБО

2020-12-01 16:30 161

 

Локдаун в Украине точно введут. Сейчас решается только дата. Карантин будет или в декабре, или же в первых числах января.

Локдаун в Украине из-за ситуации с распространением коронавируса в стране в любом случае будет введен. Единственное, что сейчас обсуждают власти, это сроки его введения. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Единственный вопрос во времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу", - отметил Данилов.

Он добавил, что в воскресенье, 30 ноября, состоялось совещание с участием президента Украины, на котором обсуждалось введение строгих карантинных ограничений.

"То, что локдаун будет - это сто процентов", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что все будет зависеть от того, как украинцы будут соблюдать карантин.

До этого стало известно, что глава Мининфраструктуры рассказал, остановят ли транспорт в случае полного локдауна.

Как сообщалось ранее, в СН рассказали об "интеллектуальном локдауне".

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