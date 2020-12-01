Экономика Доллар нанес непоправимый "удар" по гривне, в НБУ сделали важное заявление: "В среднем за день..."

2020-12-01 21:30 224

 

На этой неделе произошла девальвация на 0,5%

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин рассказал о причинах уменьшения реального курса гривны в своем Facebook.

Так, по словам главы Совета НБУ, девальвация произошла в результате влияния спроса клиентов банков на валюту, который оказался выше над предложением (на 35 млн долларов в среднем за день). Это частично перекрывалось за счет валютной позиции банков.

Данилишин сообщил, в ситуации умеренного давления на обменный курс гривны НБУ третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке.

Как отметил глава Совета НБУ, на наличном валютном рынке во второй декаде ноября продажа населением иностранной валюты превышала покупку.

В целом же по итогам прошедшего месяца покупка населением иностранной валюты впервые с начала года преобладала нед ее продажей (чистая продажа наличной иностранной валюты банками составила около 135 млн долларов.

Напомним, аналитик Вадим Иосуб рассказал, к чему стоит готовиться украинцам.

Так, на ближайшую неделю ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн.

Кроме этого, 100 долларов после ближайших выходных буквально «озвереет», отобрав у гривны 2,53 пункта. Похожая ситуация будет с курсом евро – в понедельник ожидается подорожание на 11,41 гривны.

Отметим, курс доллара в Украине за последний месяц практически не изменился. За прошлый месяц он вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

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