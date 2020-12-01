Политика Аваков жестко ответил на угрозы украинским венграм со стороны псевдопатриотов

2020-12-01 22:00 112

Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться у патриотов и несут угрозу гражданам Украины.

Об этом сказано в заявлении министра МВД Арсена Авакова на сайте МВД по поводу видеообращения якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать.

Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны.

Украина – наш общий дом. Только вместе будем сильнее", – сказано в заявлении.

Напомним, на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

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