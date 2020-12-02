Спорт Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче против Шахтера

2020-12-02 09:38 84

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после поражения его команды от Шахтера в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его подопечные не заслужили такого результата.

Напомним, донецкий Шахтер добыл победу дома в Киеве в матче против Реала в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0

"В первом тайме мы играли очень хорошо, но забить не удалось. Мы здорово давили, хорошо играли с мячом, но мяч просто не хотел идти в ворота, а дальше все стало сложнее.

Гол изменил бы динамику игры, если бы нам удалось забить. Но забил Шахтер, и это сильно ударило по нам, ведь до этого мы играли очень хорошо. Мы создали два или три хороших момента и попали в штангу.

Да, мы провели серию неудачных матчей, но нужно двигаться дальше. Другого выхода нет. Мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу, но мяч не шел в ворота. Впереди еще один матч. Мы должны выиграть его и пройти дальше.

Я оптимист. Мы в сложной ситуации, но должны полагаться на свой характер и честь. Жаль, что результат такой, мы не заслуживали поражения. Сейчас просто надо верить", - цитирует Зидана сайт УЕФА.

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