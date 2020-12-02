Политика МИД Венгрии обвинил Украину в разжигании ненависти и запугивании

2020-12-02 12:44 189

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал их проявить солидарность с Будапештом. Соответствующее видео Сийярто выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти все еще находится на уровне политики центрального правительства.

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал министр.

Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.

Главы МИД Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник, 7 декабря.

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Аваков жестко ответил на угрозы украинским венграм со стороны псевдопатриотов 2020-12-01 22:00 413
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