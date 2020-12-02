Коронавирус Коронавирусом переболело 3% населения - Минздрав

2020-12-02 16:30 126

Сейчас на заболеваемость коронавирусом накладываются сезонные респираторные инфекции, отмечают в МОЗ.

В Украине коронавирусом переболело около 3% населения. Такую оценку Центра общественного здоровья озвучила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в интервью изданию Телеграф.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ, ковидом уже переболело около 3% населения Украины", - сказала Микичак.

Она уточнила, что около 20% пациентов поступают в стационары с осложнениями, поэтому лечение длится долго, течение болезни сложно прогнозируемый. Пациенты нуждаются не только в особых условиях, постсиндромном медикаментозном лечении, но и респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода.

Микичак отметила, что сейчас наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

Также замминистра сообщила, что за вермя пандемии от коронавируса умерли 327 медиков из 35707 заболевших.

Согласно данным Минздрава, темпы распространения коронавируса в Украине замедлились. Сейчас показатель заболеваемости COVID-19 в стране составляет 492,2 на 100 тысяч населения при норме 40. Такой же показатель заболеваемости в стране был и днем ранее, а за последние четыре дня увеличился лишь на 1,8. При этом на прошлой неделе данный показатель увеличивался на 10 почти ежедневно.

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