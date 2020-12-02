Коронавирус Врач рассказал о новой угрозе, которую несут зараженные украинцы: "Даже зная о диагнозе, они..."

2020-12-02 17:30 462

Власти должны всерьез прописать правила, которые будут введены в случае локдауна, чтобы защитить жизнь и здоровье людей

Сами украинцы не спешат соблюдать карантин и часто подвергают опасности других, заявил в комментарии изданию «Вголос» основатель Украинской медицинского экспертного сообщества Игорь Найда.

По его словам, полиция должна максимально следить за тем, как граждане придерживаются ограничений.

«К большому сожалению, украинцы - это народ, который не осознает ценность своего и чужого здоровья и жизни. Вот в Киеве люди тотально ходят без масок на улице. Если тебе на себя наплевать, то защиты других. Но некоторые украинцы не имеют уважения к окружающим, к их состоянию здоровья. Мои коллеги рассказывали, что даже доходит до того, что бессимптомные инфицированные приходят в кафе, там садятся и отдыхают», – пояснил он.

При этом, отмечает Найда, люди знают, что у них положительные результаты ПЦР-теста, однако уверены, что если чувствуют себя нормально, то и с другими ничего не случится. Такое нарушение не должно оставаться без внимания соответствующих органов.

«Когда наконец местные выборы закончились, то надеюсь на то, что местные власти не заниматься популизмом, а в конце позаботится о жизни людей», – подчеркнул врач.

За последние сутки в Украине зафиксировано 13 141 случай нового заражения, 169 человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

Всего с начала пандемии вирус выявили у 758 тысяч украинцев, 12 717 человек умерли, 369 тысяч выздоровели.

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