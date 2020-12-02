Коронавирус В принудительной вакцинации усмотрели наглую коррупционную схему

2020-12-02 19:30 56

Принудительная вакцинация открывает дорогу к увеличению бюджетных закупок. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказала экс-ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кардиолог и доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Наша собеседница отметила сразу же, что сама против принудительной вакцинации. Более того, это неоднозначно, и такие законы существуют далеко не во всех странах.

«Второе — там расширенный список обязательных вакцинаций. В частности, включена против пневмококка, что очень неоднозначно. И в профессиональной среде обговаривается такая составляющая», - добавляет доктор медицинских наук.

«Там есть еще такое положение, что принудительная вакцинация — я не выбираю, чем меня принудительно вакцинируют, и детей тоже. То есть это открывает дорогу к увеличению бюджетных закупок, естественно, в тех местах, где ниже цены, что не всегда соответствует интересам человека», - подмечает кардиолог.

Екатерина Амосова напоминает о той истории, когда предыдущее руководство МОЗа понакупало АКДС индийскую в диком количестве, и она не использована в занимательной степени, и государство платит сейчас значительные деньги для утилизации, потому что там закончился срок годности.

«Где-то год назад была пущена страшилка относительно дифтерии, что была пара случаев заболеваний, похожих на дифтерию. Никакая вспышка не образовалась, что тоже, по информации, которая циркулирует в медицинских кругах, что это могло быть мотивировано тем, что заканчивался срок годности КДС — корь, дифтерия, столбняк, чтобы мотивировать людей охотнее вакцинироваться», - убеждена медик.

«Этот законопроект, его одиозность не исчерпывается вакцинацией. Поскольку наша власть не может выполнить существующий закон «Про санэпидблагополуччя», положения которого остались нам от СССР, где были прописаны и санэпидслужба, которая разрушена, и обязательные ограничительные мероприятия при особо опасных инфекциях, вот как сейчас ковид. Так власть решила еще под давлением западных партнеров пойти по линии принятия вместо этого закона нового закона значительно более мягкого. То есть это американская модель общественного здоровья вместо более жесткой санэпидслужбы, которая нам досталась после Семашко и которая действует в Беларуси», - резюмировала экс-ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Амосова.

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