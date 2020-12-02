Коронавирус Эксперт рассказал, какую ошибку делают врачи, которые лечат коронавирус

2020-12-02 21:30 126

 

В Украине за время эпидемии коронавируса резко повысилось употребление антибиотиков, которые не защищают от COVID-19, однако могут вызвать антибиотикорезистентность.

Об этом рассказал директор общественной организации "Украинская высшая медицинская школа" Виктор Досенко.

По словам эксперта, врачи сейчас назначают антибиотики "везде и постоянно".

"Об этом нужно говорить больше, чем о локдауне, так как по оценкам Всемирной организации здравоохранения, впереди у нас антибиотикорезистентность, которая заберет 10 млн жизней по миру", - отметил он.

Досенко подтвердил, что антибиотики помогают при бактериальной инфекции, а не при вирусной, как COVID-19.

"Об этом нужно говорить каждый день, потому что большинству врачей это не дошло, и они делают классическую ошибку с "профилактическим" назначением антибиотиков. Не предотвращает это назначение развития бактериальной инфекции. Только когда бактериальная инфекция возникла, тогда можно и нужно назначать антибиотики", - сказал он.

На вопрос, почему так происходит, Досенко ответил:

"Низкая квалификация. Прежде всего плохой уровень образования... Вместо того чтобы из пандемии выйти сильнее, Минздрав снижает проходной балл очень простенького элементарного экзамена "на креветку" для студентов-медиков. На 55% вопросов ответил - и ты врач с украинским дипломом. Второй фактор - пациент тоже требует антибиотиков и меняет врача, если тот ему не назначает антибиотики. И третий фактор - нет адекватного протокола лечения именно вирусного повреждения... Опираются врачи, скорее всего, на какой-то старый протокол, который говорит о лечении пневмонии в целом не дифференцируя, вирусная или бактериальная".

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