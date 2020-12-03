В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан

Общее количество людей, умерших от COVID-19 в США за прошедшие сутки превысило все предыдущие пиковые показатели, зарегистрированные с начала пандемии в стране.
Согласно обновленнным данным COVID Tracking Project, в течение минувших суток в Штатах было зафиксировано 2733 летальных случая среди пациентов с COVID-19.
Напомним, предыдущий антирекорд был зарегистрирован 15 апреля этого года, когда в течение суток умерли 2607 человек.
Ранее также стало известно, что в РФ рекордно возросла смертность от коронавируса.
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