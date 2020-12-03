Экономика Доллар в Украине неожиданно начал дешеветь - чего ждать в ближайшие дни

2020-12-03 13:16 161

Средний курс доллара в украинских банках и обменниках сегодня составил 28,27-28,50 грн. 

Как сообщает  "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 13 коп., а в продаже - на 8 коп.

Наличный курс Евро в покупке не изменился, а в продаже единая валюта ЕС подорожала на 0,5 грн. Точный курс составляет 34,00-34,45 грн.

Рубль в покупке и в продаже почти не изменился - 0,350-0,380 грн.

Напомним, межбанковские валютные торги в Украине 3 декабря открылись долларом по 28,27-28,29 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и продаже подешевел на 3 коп. Евро к открытию торгов в покупке и в продаже подорожало на 7 коп. Его курс сейчас составляет 33,26-33,28 грн.

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