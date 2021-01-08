Политика Трамп впервые заявил, что мирно передаст власть новому президенту Джо Байдену

2021-01-08 08:28 77

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп пообещал осуществить мирную передачу власти безусловному лидеру президентской гонки Джо Байдену, несмотря на то что не согласен с результатами выборов.

Заявление Трампа опубликовал его помощник по коммуникациям в социальных сетях Дэниел Скавино.

"Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти", - сказал Дональд Трамп.

Ранее Конгресс США официально подтвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Перед этим Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов выборщиков Джорджии и Пенсильвании за Байдена.

Перед тем республиканцы возражали против голосования на выборах в штатах Аризона, Невада и Мичиган, но потерпели неудачу еще до того, как дошли до дебатов. Подсчет голосов начался еще вчера, 6 января, но его перервали сторонники Дональда Трампа. Они ворвались в здание Конгресса США, где устроили погром. Заседание Конгресса было прервано. Четыре человека погибли в ходе беспорядков. Одна из погибших - женщина из Сан-Диего, ветеран Военно-воздушных сил США. После этого на территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших – женщина и двое мужчин. Было произведено 52 ареста.

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