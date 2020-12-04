Экономика Каким будет реальный курс доллара и евро в Украине на ближайшие дни

2020-12-04 12:16 77

Сегодня средний курс доллара в украинских банках и обменниках составляет 28,22-28,41 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 5 коп., а в продаже - на 9 коп.

А вот единая валюта стран Евросюза в покупке подорожала на 10 коп., а в продаже - на 5 коп. наличный курс евро составляет 34,10-34,50 грн.

Российский рубль в покупке и в продаже почти не изменился. Его курс составляет 0,350-0,380 грн.

Напомним, межбанковские валютные торги в Украине  4 декабря открылись долларом по 28,24-28,26 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подешевел на 1 коп., а в продаже - на 2 коп.

Евро к открытию торгов в покупке и в продаже подешевело на 4 коп., курс составляет 34,31-34,33 грн.

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