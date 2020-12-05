Коронавирус В Минздраве рассказали, кого вакцинируют в первую очередь

2020-12-05 13:30 105

 

После закупки вакцины от коронавируса, в Украине в первую очередь бесплатно проведут вакцинацию определенных "групп риска".

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания", - отметил Степанов.

Он заверил, что хоть и не принадлежит к группе риска, планирует вакцинироваться.

"Я, слава Богу, не принадлежу к "группе риска", в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться, - "Апостроф")", - сказал Степанов.

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