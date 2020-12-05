Коронавирус Украинцы могут претендовать на карантинные 8 тысяч гривен. Кто получит деньги

2020-12-05 15:00 483

 

С сегодняшнего дня часть украинцев, которая потеряла доходы из-за локдауна, может претендовать на "карантинные" выплаты в размере 8 000 гривен. Специально для этого из бюджета решили выделить более 10 млрд гривен.

Это следует из закона №4430, который был принят Верховной Радой и вступил в силу.

Так, сумма выплаты будет осуществляться вне зависимости от суммы уплаченных налогов. Точных требований для получения выплат нет. То есть, рассчитывать на помощь от государства могут даже те, кто заплатил лишь несколько тысяч гривен налогов.

Без выплат останутся сотрудники, если:

  • После 31 октября вид деятельности их предприятия поменяли на такой, который не может работать в период локдауна;
  • Работники работают по совместительству;
  • Получают среднюю зарплату выше 30 000 гривен.

Среди предпринимателей без выплат останутся те, кто:

  • Официально работают меньше трех месяцев;
  • Платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;
  • После 31 октября поменяли вид деятельности;
  • Которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;
  • Которые прекратили свою деятельность.

Для того, чтобы получить средства, нужно заполнить заявление в электронной форме при помощи Единого государственного портала электронных услуг. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, а также банковский счет для выплаты единовременной материальной помощи – по стандарту IBAN.

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