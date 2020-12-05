Коронавирус Степанов рассказал о новых бесплатных тестах

2020-12-05 14:00 154

 

В Украине будут применять новые тесты на выявление коронавируса, которые будут проводить бесплатно на всей территории страны.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

"Сейчас мы вводим новый тест бесплатно... Моя позиция, что этот тест должен быть бесплатным. Мы вводим еще тест на антиген - это быстрые тесты. Уже приехала первая партия", - сказал чиновник.

По его словам, министерство планирует в месяц проводить не менее миллиона таких экспресс тестов для всех украинцев.

"В том числе отдать их семейным врачам и мобильным бригадам. Это будет и при госпитализации людей использоваться. То есть у нас есть четкая стратегия, четкие планы", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава рассказал, что в настоящее время в Украине делают тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) бесплатно.

"Мы делаем в день около 50 тысяч тестов. Из них то, что мы делаем мощностями наших лабораторий и полностью бесплатно - из этого количества около 80%. Это когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду и так далее. Но понятно, что есть частные лаборатории, которые тестируют (на платной основе)", - сказал чиновник.

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