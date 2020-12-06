В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день
2020-12-06 10:30 413
Всего в Украине зафиксировали уже более 800 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели уже почти 419 тысяч человек.
В Украние уже 813306 выявленных случаев COVID-19, из них 11590 зафиксировали накануне. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 6 декабря.
При этом выздоровел уже 418581 украинец (накануне - 6 048), а умерли 13588 человек (накануне - 167).
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 79809 (+1 518)
- Винницкая - 18587 (+111)
- Волынская - 26019 (+226)
- Днепропетровск - 44080 (+798)
- Донецк - 25547 (+434)
- Житомирская - 31 967 (+428)
- Закарпатская - 24 541 (+211)
- Запорожская - 36539 (+817)
- Ивано-Франковск - 39373 (+315)
- Киевская - 43219 (+809)
- Кировоградская - 6254 (+183)
- Луганская - 7027 (+117)
- Львовская - 49831 (+451)
- Николаевская - 21144 (+410)
- Одесская - 51 148 (+1 002)
- Полтавская - 25228 (+291)
- Ровенская - 33508 (+316)
- Сумская - 33181 (+497)
- Тернопольская - 29594 (+228)
- Харьковская - 59285 (+663)
- Херсонская - 11915 (+184)
- Хмельницкая - 32286 (+430)
- Черкасская - 26 809 (+577)
- Черновицкая - 35 152 (+228)
- Черниговская - 21 263 (+346)
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