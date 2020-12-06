Коронавирус В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день

2020-12-06 10:30 413

 

Всего в Украине зафиксировали уже более 800 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели уже почти 419 тысяч человек.

В Украние уже 813306 выявленных случаев COVID-19, из них 11590 зафиксировали накануне. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 6 декабря.

При этом выздоровел уже 418581 украинец (накануне - 6 048), а умерли 13588 человек (накануне - 167).

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Киев - 79809 (+1 518)
  • Винницкая - 18587 (+111)
  • Волынская - 26019 (+226)
  • Днепропетровск - 44080 (+798)
  • Донецк - 25547 (+434)
  • Житомирская - 31 967 (+428)
  • Закарпатская - 24 541 (+211)
  • Запорожская - 36539 (+817)
  • Ивано-Франковск - 39373 (+315)
  • Киевская - 43219 (+809)
  • Кировоградская - 6254 (+183)
  • Луганская - 7027 (+117)
  • Львовская - 49831 (+451)
  • Николаевская - 21144 (+410)
  • Одесская - 51 148 (+1 002)
  • Полтавская - 25228 (+291)
  • Ровенская - 33508 (+316)
  • Сумская - 33181 (+497)
  • Тернопольская - 29594 (+228)
  • Харьковская - 59285 (+663)
  • Херсонская - 11915 (+184)
  • Хмельницкая - 32286 (+430)
  • Черкасская - 26 809 (+577)
  • Черновицкая - 35 152 (+228)
  • Черниговская - 21 263 (+346)

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