Коронавирус В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день

2020-12-06 10:30 413

Всего в Украине зафиксировали уже более 800 тысяч случаев заболевания, из них выздоровели уже почти 419 тысяч человек.

В Украние уже 813306 выявленных случаев COVID-19, из них 11590 зафиксировали накануне. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 6 декабря.

При этом выздоровел уже 418581 украинец (накануне - 6 048), а умерли 13588 человек (накануне - 167).

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 79809 (+1 518)

Винницкая - 18587 (+111)

Волынская - 26019 (+226)

Днепропетровск - 44080 (+798)

Донецк - 25547 (+434)

Житомирская - 31 967 (+428)

Закарпатская - 24 541 (+211)

Запорожская - 36539 (+817)

Ивано-Франковск - 39373 (+315)

Киевская - 43219 (+809)

Кировоградская - 6254 (+183)

Луганская - 7027 (+117)

Львовская - 49831 (+451)

Николаевская - 21144 (+410)

Одесская - 51 148 (+1 002)

Полтавская - 25228 (+291)

Ровенская - 33508 (+316)

Сумская - 33181 (+497)

Тернопольская - 29594 (+228)

Харьковская - 59285 (+663)

Херсонская - 11915 (+184)

Хмельницкая - 32286 (+430)

Черкасская - 26 809 (+577)

Черновицкая - 35 152 (+228)

Черниговская - 21 263 (+346)

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