Политика Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков

2020-12-06 11:30 133

 

Отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может вынудить Украину потребовать отключения России от международной расчетной системы SWIFT.

Об этом сообщил руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в начале нового 2021-го года, в случае если не будет достигнуто взаимопонимания с российской стороной переговоров, Украина будет искать другие способы влияния на агрессора.

"Если до конца года не произойдет [прогресса в переговорах], то я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора", - заявил он.

Леонид Кравчук уточнил, что новые санкции будут касаться международной расчетной системы SWIFT, которой пользуются банки по всему миру, в том числе и в России.

"Мы будем этого требовать. Мы будем требовать других санкций", - подчеркнул он.

Леонид Кравчук напомнил при этом, что Россия имеет привычку договариваться с другими странами через давление на них.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - пообещал первый президент Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Определены самые безопасные страны для туристов в 2021 году - Travel Risk Map

2020-12-04 18:30 238

Усик назвал нового соперника, которого жаждет разнести на ринге: "Оставляйте пояс и..."

2020-12-03 21:30 4144

Merriam-Webster назвал слово года - число поисковых запросов выросло на 115 тысяч процентов

2020-12-01 08:12 126

"Какой я есть и каким умру": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Джонсом

2020-11-30 20:30 511

Еще новости в разделе "Политика"

Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков

2020-12-06 11:30 133

Скандал с публикацией в Польше календаря с "российским" Крымом получил продолжение

2020-12-04 15:27 10059

Нардепы к Новому году получат на зарплаты своих помощников более чем по 100 тысяч грн

2020-12-03 20:30 294

В ТКГ по Донбассу заявили, что РФ снова пытается втиснуть в переговоры представителя террористов

2020-12-03 11:40 231
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков 2020-12-06 11:30 133
Скандал с публикацией в Польше календаря с "российским" Крымом получил продолжение 2020-12-04 15:27 10059
Нардепы к Новому году получат на зарплаты своих помощников более чем по 100 тысяч грн 2020-12-03 20:30 294
В ТКГ по Донбассу заявили, что РФ снова пытается втиснуть в переговоры представителя террористов 2020-12-03 11:40 231

Лента

15:00 Локдаун в Украине: Ляшко рассказал, что будет работать
14:30 Обещанных "карантинных" денег на всех не хватит, всплыл важный нюанс: "8 тысяч гривен не смогут получить..."
14:00 В Украине взлетят тарифы на воду: цены
13:30 Украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."
13:00 Три самых опасных места: куда не стоит садиться в автобусе
12:30 Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза
12:00 Стычки с полицией, поджоги машин и слезоточивый газ: в Париже продолжаются протесты
11:30 Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков
11:00 В Украине ударят морозы до -14, пойдет снег: синоптики дали прогноз на начало недели
10:30 В Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день