Политика Кравчук пообещал после Нового года неприятный сюрприз для российских банков

2020-12-06 11:30 133

Отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может вынудить Украину потребовать отключения России от международной расчетной системы SWIFT.

Об этом сообщил руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в начале нового 2021-го года, в случае если не будет достигнуто взаимопонимания с российской стороной переговоров, Украина будет искать другие способы влияния на агрессора.

"Если до конца года не произойдет [прогресса в переговорах], то я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора", - заявил он.

Леонид Кравчук уточнил, что новые санкции будут касаться международной расчетной системы SWIFT, которой пользуются банки по всему миру, в том числе и в России.

"Мы будем этого требовать. Мы будем требовать других санкций", - подчеркнул он.

Леонид Кравчук напомнил при этом, что Россия имеет привычку договариваться с другими странами через давление на них.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - пообещал первый президент Украины.

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