Политика В США готовят новый пакет санкций против Китая - кто попал в "черный" список

2020-12-07 14:12 56

В США планируют ввести санкции в отношении около 14 китайских чиновников из-за действий Пекина в Гонконге.

Как сообщает Reuters, в "черный" список могут попасть официальные лица Китая, среди которых члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Ограничительные меры могут вступить в силу уже сегодня.

Напомним, ранее Китай ввел санкции против 11 политиков США. Это решение коснулось сенаторов Марко Рубио и Теда Круза и еще нескольких американских политиков.

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