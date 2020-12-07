Коронавирус Когда страны Евросоюза могут открыть границы для украинцев - прогноз МИД

2020-12-07 14:45 28

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда могут открыть границы Евросоюза для наших граждан, в интервью РБК-Украина.

По его словам, это не вопрос общей вакцинации от коронавируса. При этом глава дипломатии считает, что украинцам есть куда поехать, кроме Евросоюза, есть 63 страны, куда можно поехать, из них десять в Европе.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - сказал Кулеба.

Напомним, в Украине третий день падает прирост COVID-19. За прошедшие сутки в больницы госпитализированы более тысячи пациентов с коронавирусом. Умерли 145 пациентов, а выздоровело - 5 123.

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