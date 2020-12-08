Коронавирус Как не заразиться Covid-19 во время новогодних праздников - рекомендации ВОЗ

2020-12-08 08:11 119

На новогодние праздники лучше оставаться дома в кругу семьи и не посещать места большого скопления людей.

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

По его мнению, стоит отказаться от путешествий на новогодние праздники и провести их дома. Не желательно приглашать большие компании к себе домой.

"Если вы все же встретитесь с членами других домохозяйств, сделайте это на улице, если сможете, сохраните дистанцию и наденьте маску", - подчеркнул глава организации.

Также в ВОЗ напомнили, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса. Не стоит посещать транспорт и торговые центры в час пик, а подарки лучше купить онлайн.

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