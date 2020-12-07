Коронавирус В МОЗ рассказали, каким будет локдаун в Украине: запреты и ограничения

2020-12-07 19:00 154

 

Кабинет министров Украины рассматривает сразу несколько блоков коронавирусного локдауна.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, говоря о возможных вариантах локдауна в Украине.

«Это остановка развлекательных заведений, дискотек, аренды залов под корпоративы, праздники и тому подобное. Остановка учебных заведений — школы, сады, университеты. Дальше — спортзалы за исключением занятий, которые можно проводить на улице. Запрет всех массовых скоплений, выставок, концертов и тому подобное», — заявил Кузин.

Что касается общественного транспорта, то, по его словам, рассматривалась идея ограничить его работу до 19.00, но пришли к мнению, что это «тяжелый процесс и может привести к чрезмерному скоплению людей».

«Вероятнее всего, окончательное решение будет таким, что общественный транспорт продолжает работу, но со строгим соблюдением карантинных правил: маски, ограничение количества людей в салоне. Такое же ограничение будет касаться кинотеатров, магазинов непродовольственной торговли, общепита, которые будут работать на вынос или с доставкой. Салоны красоты или парикмахерской — только по предварительной записи», — рассказал представитель Минздрава.

Кроме того, точечные рекомендации планируется разработать для зимних курортов и рождественских ярмарок.

В частности, первые могут работать только как гостиницы, без дискотек и тому подобного, а вторые как магазины — без питания или с предварительно упакованной едой и расстоянием между точками продаж, чтобы не было скопления людей.

При этом Кузин отметил, что окончательные рекомендации будут обнародованы, когда Кабмин определится с локдауном, поэтому точно сказать, будут ли новогодние концерты на улице, он пока не может.

Как ранее сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, жесткий карантин решили ввести в январе, поскольку из-за праздников это позволит экономике легче перенести ограничения. Также он отметил, что карантин выходного дня позволил стабилизировать определенное количество заболеваний.

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