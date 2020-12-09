Экономика Названы потери экономики от хакерских действий во время пандемии

2020-12-09 08:43 84

Потери мировой экономики из-за киберпреступлений и расходов на обеспечение защиты от них за год превысили 1 трлн долларов. Для сравнения, два года назад эта сумма не превышала 600 млрд. 

Как указано в отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований, правительства и компании по всему миру потеряли примерно 945 млрд долларов из-за хакерских атак и еще 145 млрд долларов в связи с дополнительными расходами на кибербезопасность.

Аналитики провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и руководства компаний, проводились интервью с чиновниками, использовались открытые данные госорганов и МВФ. Лишь 4% опрошенных представителей организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли расходы производительности труда и рабочего времени. Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.

Значительное увеличение кибератак можно объяснить более быстрой и точной реакцией на них, а  также повышением уровня самых хакеров. Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.

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