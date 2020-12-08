Коронавирус РФ предлагает производить COVID-вакцину в Украине

2020-12-08 16:30 140

В РФПИ заявили, что обсудили с украинской стороной сотрудничество по поставкам и производству вакцины Спутник V.

Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявляет о готовности начать производство вакцины от коронавируса Спутник V в Украине, сообщает пресс-служба РФПИ во вторник, 8 декабря.

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами", - говорится в сообщении.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО Биолек. Производственные мощности Биолек, на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - заявили в РФПИ.

Ранее академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что Украина не располагает техническмим возможностями для производства вакцин от коронавируса, но саму вакцину ученые разработать могут.

В то же время, в Минздраве утверждают, что у Украины есть производители, способные начать выпуск вакцин.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире