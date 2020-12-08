Политика Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет

2020-12-08 20:00 49

Верховная Рада Украины намерена через неделю, а точнее 15 декабря, рассмотреть государственный бюджет на 2021 год во втором чтении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram.

Также сообщается, что на следующей неделе парламентарии собираются рассмотреть проект закона о продлении на год действия закона о статусе Донбасса (№4467) и законопроект о возвращении полномочий Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (№4470).

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