Политика Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной

2020-12-08 21:00 119

 

В пункте пропуска Новая Гута, который граничит с украинским Новые Яриловичи пропуск через границу может быть ограничен.

Беларусь во вторник, 8 декабря, сообщила об ограничении пропуска через границу с Украиной на пункте пропуска Новая Гута, который граничит с украинским ПП Новые Яриловичи. Причиной названы ремонтные работы. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Речь шла об электромонтажных работах, из-за которых пропуск через границу может быть ограничен.

Он отметил, что по состоянию на сейчас очередей на украинско-белорусской границе нет.

Периодически на пунктах пропуска Сеньковка и Новые Яриловичи возникают накопления транспорта.

"Это связано с перевозкой товаров и, как мы видим, под конец года, одновременное количество транспортных средств возрастает и это приводит к накоплению на пропусках через границу", - пояснил он.

Демченко отметил, что из-за ограничения на пропуск на свою территорию, которые Беларусь ввела в конце октября из-за пандемии коронавируса, уменьшилось количество транспортного пассажиропотока.

"В общем границу с Беларусью за сутки пересекают от 2 до 2,5 тысяч человек. Это как на въезд, так и на выезд из Украины", - добавил спикер ГПСУ.

Кроме того, осенью Беларусь ввела ограничения на въезд иностранцев, в том числе украинцев. Запрет не касался пассажиров самолетов, прибывающих в аэропорт Минска.

Также Демченко прокомментирорвал ситуацию на украинско-российской границе, где россияне несколько дней назад заявили о якобы произошедшей стрельбе.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В регионах начали повышать тарифы на отопление

2020-12-08 18:00 224

РФ предлагает производить COVID-вакцину в Украине

2020-12-08 16:30 147

КАРТА Прогноз погоды: сегодня будет сухо и холодно, ночью температура упадет до – 11°C

2020-12-08 11:44 189

В Украине за сутки выздоровело больше граждан, чем заразилось Covid-19

2020-12-08 09:38 161

Еще новости в разделе "Политика"

Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной

2020-12-08 21:00 119

Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет

2020-12-08 20:00 189

Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ

2020-12-08 10:12 350

Путин и Меркель обсудили Карабах и Украину

2020-12-07 16:30 231
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной 2020-12-08 21:00 119
Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет 2020-12-08 20:00 189
Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма - чего требуют от РФ 2020-12-08 10:12 350
Путин и Меркель обсудили Карабах и Украину 2020-12-07 16:30 231

Лента

22:00 Новые измерения показали, что высота Эвереста изменилась почти на целый метр
21:30 Курсы валют: НБУ резко укрепил гривну
21:00 Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной
20:30 Юрьев день 2020: что нельзя делать на Георгия Победоносца
20:00 Стало известно, когда Рада будет голосовать за госбюджет
19:30 "Нет справедливости в мире". Лукашенко назвал олимпийский комитет бандой и пригрозил судом
19:00 Новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки: "500 гривен только за..."
18:30 В Минздраве назвали сроки старта продаж вакцины от COVID-19 населению
18:00 В регионах начали повышать тарифы на отопление
17:31 Бывшего главного редактора «Зеркала недели» уличили в двойных стандартах