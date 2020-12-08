Политика Беларусь ограничила пропуск на границе с Украиной

2020-12-08 21:00 119

В пункте пропуска Новая Гута, который граничит с украинским Новые Яриловичи пропуск через границу может быть ограничен.

Беларусь во вторник, 8 декабря, сообщила об ограничении пропуска через границу с Украиной на пункте пропуска Новая Гута, который граничит с украинским ПП Новые Яриловичи. Причиной названы ремонтные работы. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Речь шла об электромонтажных работах, из-за которых пропуск через границу может быть ограничен.

Он отметил, что по состоянию на сейчас очередей на украинско-белорусской границе нет.

Периодически на пунктах пропуска Сеньковка и Новые Яриловичи возникают накопления транспорта.

"Это связано с перевозкой товаров и, как мы видим, под конец года, одновременное количество транспортных средств возрастает и это приводит к накоплению на пропусках через границу", - пояснил он.

Демченко отметил, что из-за ограничения на пропуск на свою территорию, которые Беларусь ввела в конце октября из-за пандемии коронавируса, уменьшилось количество транспортного пассажиропотока.

"В общем границу с Беларусью за сутки пересекают от 2 до 2,5 тысяч человек. Это как на въезд, так и на выезд из Украины", - добавил спикер ГПСУ.

Кроме того, осенью Беларусь ввела ограничения на въезд иностранцев, в том числе украинцев. Запрет не касался пассажиров самолетов, прибывающих в аэропорт Минска.

Также Демченко прокомментирорвал ситуацию на украинско-российской границе, где россияне несколько дней назад заявили о якобы произошедшей стрельбе.

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