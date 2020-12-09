Коронавирус Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения снова начало быстро расти

2020-12-09 09:37 126

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 12 585 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа  наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

 В целом за время начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 845 343 человека, 451 118 (+14 554 за сутки) - выздоровели, 14 204 (+276) - умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

  • Винницкая область - 18 988 случаев заражения
  • Волынская область - 26 832 
  • Днепропетровская область - 46 056 
  • Донецкая область - 27 044 
  • Житомирская область - 32 498
  • Закарпатская область - 25 029 
  • Запорожская область - 38 698 
  • Ивано-Франковская область - 39 730 
  • Киевская область - 45 497
  • город Киев - 84 538 
  • Кировоградская область - 6524 
  • Луганская область - 7275
  • Львовская область - 51 375 
  • Николаевская область - 22 127 
  • Одесская область - 54 123 
  • Полтавская область - 27 222 
  • Ровенская область - 34 578 
  • Сумская область - 34 226
  • Тернопольская область - 30 203 
  • Харьковская область - 60 273 
  • Херсонская область - 12 826 
  • Хмельницкая область - 32 960
  • Черкасская область - 28 728
  • Черновицкая область - 35 826 
  • Черниговская область - 22 167 

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