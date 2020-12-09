Коронавирус Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения снова начало быстро расти

2020-12-09 09:37 126

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 12 585 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

В целом за время начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 845 343 человека, 451 118 (+14 554 за сутки) - выздоровели, 14 204 (+276) - умерли.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 18 988 случаев заражения

Волынская область - 26 832

Днепропетровская область - 46 056

Донецкая область - 27 044

Житомирская область - 32 498

Закарпатская область - 25 029

Запорожская область - 38 698

Ивано-Франковская область - 39 730

Киевская область - 45 497

город Киев - 84 538

Кировоградская область - 6524

Луганская область - 7275

Львовская область - 51 375

Николаевская область - 22 127

Одесская область - 54 123

Полтавская область - 27 222

Ровенская область - 34 578

Сумская область - 34 226

Тернопольская область - 30 203

Харьковская область - 60 273

Херсонская область - 12 826

Хмельницкая область - 32 960

Черкасская область - 28 728

Черновицкая область - 35 826

Черниговская область - 22 167

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