Коронавирус в Украине: число новых случаев заражения снова начало быстро расти
2020-12-09 09:37 126
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 12 585 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
В целом за время начала пандемии коронавирусом в Украине инфицировались 845 343 человека, 451 118 (+14 554 за сутки) - выздоровели, 14 204 (+276) - умерли.
Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 18 988 случаев заражения
- Волынская область - 26 832
- Днепропетровская область - 46 056
- Донецкая область - 27 044
- Житомирская область - 32 498
- Закарпатская область - 25 029
- Запорожская область - 38 698
- Ивано-Франковская область - 39 730
- Киевская область - 45 497
- город Киев - 84 538
- Кировоградская область - 6524
- Луганская область - 7275
- Львовская область - 51 375
- Николаевская область - 22 127
- Одесская область - 54 123
- Полтавская область - 27 222
- Ровенская область - 34 578
- Сумская область - 34 226
- Тернопольская область - 30 203
- Харьковская область - 60 273
- Херсонская область - 12 826
- Хмельницкая область - 32 960
- Черкасская область - 28 728
- Черновицкая область - 35 826
- Черниговская область - 22 167
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