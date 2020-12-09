Политика Евросоюз настаивает на восстановлении уголовной ответственности за ложное декларирование

2020-12-09 11:12 84

Недавно принятый Верховной Радой закон о декларировании является шагом в правильном направлении в реагировании на решение Конституционного суда от 27 октября, однако содержит некоторые недостатки.

Об этом стало известно по итогам онлайн-встречи представителя ЕС Жозепа Борреля и его коллеги Оливера Варгеи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной, сообщает ЕП.

По мнению представителей Евросоюза, в нынешнем виде закон о е-декларациях не создает необходимого эффекта для сдерживания и предотвращения коррупции.

Официальному Киеву напомнили о необходимости решить скандальную ситуацию вокруг решения КСУ по поводу антикоррупционного законодательства и о важности восстановления уголовной ответственности за ложное декларирование.

Также Боррель и Варгеи призвали правительство приложить максимум усилий, направленных на борьбу с коррупцией. При этом, подчеркнули они, ЕС готов помочь Украине.

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