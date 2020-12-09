Коронавирус Новый локдаун объявлен, премьер Шмыгаль огласил сроки и ограничения: "На Новый год будет..."

2020-12-09 16:30 812

Ограничения усилят с 8 по 24 января, но речь идет не о тотальном локдауне, сообщил премьер.

Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.

"Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности"", - сказал премьер.

Таким образом, он подтвердил информацию, появившуюся ранее в СМИ.