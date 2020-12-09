Новый локдаун объявлен, премьер Шмыгаль огласил сроки и ограничения: "На Новый год будет..."
2020-12-09 16:30 812
Ограничения усилят с 8 по 24 января, но речь идет не о тотальном локдауне, сообщил премьер.
Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря.
"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.
"Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности"", - сказал премьер.
Таким образом, он подтвердил информацию, появившуюся ранее в СМИ.
Так, на этот период собираются ввести запрет на работу:
- кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос),
- непродовольственных магазинов,
- кинотеатров,
- спортивных клубов,
- ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами,
- на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков,
- будут запрещены любые культурые и массовые мероприятия.
При этом продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.