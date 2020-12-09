Коронавирус Новый локдаун объявлен, премьер Шмыгаль огласил сроки и ограничения: "На Новый год будет..."

2020-12-09 16:30 812

 

Ограничения усилят с 8 по 24 января, но речь идет не о тотальном локдауне, сообщил премьер.

Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря.

 "До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", - заявил он.
 
"Было принято решение, что с 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности"", - сказал премьер.
 
Таким образом, он подтвердил информацию, появившуюся ранее в СМИ.
 
Так, на этот период собираются ввести запрет на работу:
  • кафе, баров и ресторанов (кроме доставки или навынос),
  • непродовольственных магазинов,
  • кинотеатров,
  • спортивных клубов,
  • ТРЦ, за исключением торговли продуктами питания, средствами гигиены, ветеринарными средствами,
  • на каникулы уйдут все учебные заведения, за исключением садиков,
  • будут запрещены любые культурые и массовые мероприятия.
При этом продолжит работать общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта.
 
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