Коронавирус Жесткий локдаун в Украине: стали известны реальные планы и расчеты Минздрава

2020-12-10 10:38 154

За время усиленного карантина в янвале Минздрав ожидает снижения количества инфицированных коронавирусом до 40-50%. 

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, количество инфицированных может уменьшиться только в случае соблюдения всех карантинных мер.

"Мы все же считаем и будем стараться, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые были установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения инфицированных за этот период", - сказал Максим Степанов.

Также медик напомнил, что в странах Европы во время жесткого карантина вводят даже комендантский час и запрещают жителям выходить из дома на расстояние более одного километра. В таком случае количество инфицированных может уменьшиться на 80%. 

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