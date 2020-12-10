Коронавирус Жесткий локдаун в Украине: стали известны реальные планы и расчеты Минздрава

2020-12-10 10:38 154

За время усиленного карантина в янвале Минздрав ожидает снижения количества инфицированных коронавирусом до 40-50%.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, количество инфицированных может уменьшиться только в случае соблюдения всех карантинных мер.

"Мы все же считаем и будем стараться, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые были установлены на территории Украины. Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения инфицированных за этот период", - сказал Максим Степанов.

Также медик напомнил, что в странах Европы во время жесткого карантина вводят даже комендантский час и запрещают жителям выходить из дома на расстояние более одного километра. В таком случае количество инфицированных может уменьшиться на 80%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире