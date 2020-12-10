Коронавирус В Укрзализныце заверили, что не будут ограничивать железнодорожное сообщение на локдауне

2020-12-10 19:00 28

 

Железнодорожное сообщение во время локдауна в январе не будет ограничено. Такое заявление сделали в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий", - сообщили в компании.

При этом Укрзализныця приветствовала решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. "Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжающим до больниц железной дорогой", - отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Также в компании призвали пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком.

Напомним, Кабинет министров Украины готовится ввести локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что работа транспорта не будет останавливаться во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года - автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов на зимние праздники и возобновила курсирование некоторых других.

Отметим, на фоне карантина в этом году значительно сократилось количество проданных билетов на поезда в Украину. Так, по данным УЗ, в этом году, по состоянию на 10 декабря, продано 18 310 422 билетов, тогда как за 2019 год было продано 53 355 715 билетов.

Добавим, в прошлом году новогоднюю ночь в поездах провели около 17 тысяч пассажиров. Всего в эти праздничные сутки курсировало 126 пассажирских поездов.

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