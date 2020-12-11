Коронавирус В Украине за сутки 13 514 новых случаев заражения и новый антирекорд по смертности от COVID-19

2020-12-11 10:09 84

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

"В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 60 847 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе антирекорд.

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 872 228 человек.

Число зараженных коронавирусом в областях Украины (новые случаи):

Винницкая область - 19481 (+275)

Волынская - 27537 (+343)

Днепропетровская - 47650 (+759)

Донецкая - 28391 (+713) *

* Житомирская - 33 405 (+418)

Закарпатская - 25 693 (+349)

Запорожская - 40653 (+895)

Ивано-Франковская - 40282 (+275)

Киев - 88317 (+1 880)

Киевская - 46998 (+787)

Кировоградская - 6921 (+177)

Луганская - 7615 (+179)*

Львовская - 52578 (+663)

Николаевская - 22980 (+359)

Одесская - 55 714 (+874)

Полтавская - 28435 (+663)

Ровенская - 35452 (+418)

Сумская - 34996 (+385)

Тернопольская - 30738 (+276)

Харьковская - 61424 (+432)

Херсонская - 13401 (+362)

Хмельницкая - 33958 (+532)

Черкасская - 30 133 (+684)

Черновицкая - 36 286 (+242)

Черниговская - 23 190 (+574)

Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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