В Украине за сутки 13 514 новых случаев заражения и новый антирекорд по смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.
"В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за прошедшие сутки проведено 60 847 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе антирекорд.
Общее число инфицированных с начала пандемии составило 872 228 человек.
Число зараженных коронавирусом в областях Украины (новые случаи):
Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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