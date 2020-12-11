Коронавирус В Украине за сутки 13 514 новых случаев заражения и новый антирекорд по смертности от COVID-19

2020-12-11 10:09 84

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 514 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.  Наибольшее количество  случаев заражения зарегистрировано в Киеве, Запорожской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях.

"В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 60 847 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328. При этом умерли 285 пациентов – это второй на нынешней неделе антирекорд. 

Общее число инфицированных с начала пандемии составило 872 228 человек.

Число зараженных коронавирусом в областях Украины (новые случаи):

  • Винницкая область - 19481 (+275)
  • Волынская - 27537 (+343)
  • Днепропетровская - 47650 (+759)
  • Донецкая - 28391 (+713)
  • Житомирская - 33 405 (+418)
  • Закарпатская - 25 693 (+349)
  • Запорожская - 40653 (+895)
  • Ивано-Франковская - 40282 (+275)
  • Киев - 88317 (+1 880)
  • Киевская - 46998 (+787)
  • Кировоградская - 6921 (+177)
  • Луганская - 7615 (+179)* 
  • Львовская - 52578 (+663)
  • Николаевская - 22980 (+359)
  • Одесская - 55 714 (+874)
  • Полтавская - 28435 (+663)
  • Ровенская - 35452 (+418)
  • Сумская - 34996 (+385)
  • Тернопольская - 30738 (+276)
  • Харьковская - 61424 (+432)
  • Херсонская - 13401 (+362)
  • Хмельницкая - 33958 (+532)
  • Черкасская - 30 133 (+684)
  • Черновицкая - 36 286 (+242)
  • Черниговская - 23 190 (+574)

Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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