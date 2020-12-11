Экономика Курс валют на сегодня: евро продолжает расти, а доллар немного подешевел

2020-12-11 11:42 140

В пятницу средний курс доллара в украинских обменниках составляет 28,00-28,22 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 2 коп., а в продаже - на 3 коп.

Евро в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже не изменился. Курс единой валюты ЕС по состоянию на данное время составляет 33,85-34,25 грн.

Рубль в покупке и продаже изменился, его курс составляет 0,350-0,386 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине 11 декабря открылись долларом по 27,96-27,98 грн. За сутки доллар в покупке и продаже подешевел на 7 коп. Евро к открытию торгов в покупке упал в цене на 14 коп., а в продаже - на 11 коп. Его курс сейчас составляет 33,91-33,93 грн.

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