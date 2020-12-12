В Украине снова рекорд госпитализаций с COVID-19

В Украине впервые за сутки госпитализировали более трех тысяч человек. При этом несколько дней подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает.
В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, свидетельствуют данные в субботу, 12 декабря.
При этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001.
Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело, - 13 653. Еще 243 - умерли.
Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.
За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.
Динамика COVID-19 в регионах:
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире