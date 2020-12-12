Коронавирус В Украине снова рекорд госпитализаций с COVID-19

2020-12-12 10:00 119

 

В Украине впервые за сутки госпитализировали более трех тысяч человек. При этом несколько дней подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает.

В Украине снизился суточный прирост заболевших коронавирусом после нескольких дней роста, свидетельствуют данные в субботу, 12 декабря.

При этом госпитализировано рекордное число пациентов - 3001.

Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело, - 13 653. Еще 243 - умерли.

Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.

За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.

Динамика COVID-19 в регионах:

  • Киев - 90013 (+1 696)
  • Винницкая - 19680 (+199)
  • Волынская - 27852 (+315)
  • Днепропетровск - 48365 (+715)
  • Донецкая - 29031 (+640)
  • Житомирская - 33 714 (+309)
  • Закарпатская - 25 883 (+190)
  • Запорожская - 41460 (+807)
  • Ивано-Франковская - 40484 (+202)
  • Киевская - 47783 (+785)
  • Кировоградская - 7059 (+138)
  • Луганская - 7705 (90)
  • Львовская - 53299 (+721)
  • Николаевская - 23479 (+499)
  • Одесская - 57 071 (+1 357)
  • Полтавская - 28811 (+376)
  • Ровенская - 35900 (+448)
  • Сумская - 35327 (+331)
  • Тернопольская - 30964 (+226)
  • Харьковская - 61985 (+561)
  • Херсонская - 13723 (+322)
  • Хмельницкая - 34417 (+459)
  • Черкасская - 30 784 (+651)
  • Черновицкая - 36 496 (+210)
  • Черниговская - 23 754 (+564)

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Курс валют на сегодня: евро продолжает расти, а доллар немного подешевел

2020-12-11 11:42 161

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

2020-12-11 09:34 119

Moderna объявила о начале тестирования вакцины от COVID-19 на подростках

2020-12-10 21:30 84

Стало известно, в каких регионах ударят морозы до -10

2020-12-10 18:00 469

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине снова рекорд госпитализаций с COVID-19

2020-12-12 10:00 119

Боль в глазах может свидетельствовать о заражении - выявлены новые симптомы коронавируса

2020-12-11 21:36 140

Как отличить коронавирус от сезонного гриппа и простуды - ранние признаки COVID-19

2020-12-11 18:30 357

В Украине зафиксированы случаи повторного заражения новым коронавирусом

2020-12-11 15:27 252
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине снова рекорд госпитализаций с COVID-19 2020-12-12 10:00 119
Боль в глазах может свидетельствовать о заражении - выявлены новые симптомы коронавируса 2020-12-11 21:36 140
Как отличить коронавирус от сезонного гриппа и простуды - ранние признаки COVID-19 2020-12-11 18:30 357
В Украине зафиксированы случаи повторного заражения новым коронавирусом 2020-12-11 15:27 252

Лента

11:00 Маршрутки в Киеве начали поднимать цену проезда
10:30 Украину накроют гололед и мокрый снег: где ждать непогоды 12 декабря
10:00 В Украине снова рекорд госпитализаций с COVID-19
видео 22:12 Финальный трейлер фильма Джорджа Клуни "Полночное небо"
21:36 Боль в глазах может свидетельствовать о заражении - выявлены новые симптомы коронавируса
КАРТА 20:32 Прогноз погоды на выходные: Украину снова накроют мокрые снегопады, но заметно потеплеет
19:33 Рекомендации туристам: как не нажить серьезных проблем во время новогодних путешествий
18:30 Как отличить коронавирус от сезонного гриппа и простуды - ранние признаки COVID-19
17:29 Билеты на поезда снова подорожают - какие "сюрпризы" готовит пассажирам Укрзализниця в 2021 году
16:31 Каждую неделю съедаем пластиковую карту - сколько пластика попадает в нашу еду