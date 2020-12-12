Политика Украина отреагировала на "истерику" России в ООН

2020-12-12 11:30 371

Реакция России на принятие Генассамблеей ООН резолюции по милитаризации Крыма была несколько истеричной.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он отметил, что российская сторона традиционно озвучивает обвинения в адрес Украины и пытается "сменить тему дискуссии".

«После того, как представители государств в зале Генассамблеи не отреагировали на призыв делегации России не голосовать за проект, мы услышали традиционный российский нарратив с обвинениями в адрес Украины, с какими-то истерическими нотками, а также стали свидетелями попытки резко сменить тему дискуссии», - считает Кислица.

«Такой шаг, очевидно, был направлен на отвлечение внимания не только от усиленного содержания резолюции, но и от фактического уменьшения пророссийски настроенного пула стран-членов ООН по вопросу Крыма», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что резолюция по милитаризации Крыма Российской Федерации, принятая Генеральной Ассамблеей ООН во вторник, 7 декабря, была дополнена двумя новыми пунктами.

В новой версии резолюции уделяется внимание усилиям Украины по деоккупации Крыма, а также упоминается украинская инициатива «Крымская платформа», направленная на объединение усилий международного сообщества по возвращению Крыма Украине.

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