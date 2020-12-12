Политика Сенат США принял оборонный бюджет, в котором заложены $250 млн помощи Украине

2020-12-12 11:58 35

 

Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год, на который президент Дональд Трамп грозился наложить вето. Об этом сообщает CNN.

Законопроект, предполагающий в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн, поддержали 84 сенатора, 13 голосовали против.

Ранее оборонный бюджет поддержала Палата представителей, для окончательного принятия нужна только подпись Трампа.

Законопроект пользуется двухпартийной поддержкой. Несмотря на угрозу Трампа ветировать его, обе палаты Конгресса приняли оборонный бюджет большинством, которое может преодолеть потенциальное вето. В то же время, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти и некоторые сенаторы-республиканцы заявляют, что в случае вето поддержат решение президента.

Трамп недоволен тем, что в оборонный бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года. Она освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.

- 3 декабря Сенат и Палата представителей Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет США на 2021 год поправки, которые ужесточат санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

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